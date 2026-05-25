福岡市西区で25日、軽乗用車を運転していた男が酒気帯び運転の疑いで現行犯逮捕されました。男の呼気からは基準値の9倍を超えるアルコールが検出されました。福岡市西区福重で25日午前3時すぎ、不審な動きをする軽乗用車をパトロール中の警察官が発見し追跡しました。車を運転していた男に声をかけた際、酒の臭いがしたため呼気を調べたところ、基準値の9倍を超えるアルコールが検出され、警察は男を酒気帯び運