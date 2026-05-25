『ウマ娘 プリティーダービー』公式生配信番組「ぱかライブTV' #3」は2026年5月27日(水)20時より放送開始【画像】MCを務める7人のキャスト陣と、ゲストのフリーアナウンサー・福原直英さんクロスメディアコンテンツ『ウマ娘 プリティーダービー』(略称：『ウマ娘』)の公式生配信番組「ぱかライブTV' #3」が、2026年5月27日(水)20時よりYouTubeで放送される。今回の放送では、6月に追加予定の新育成シナリオや次回のガチャ更新情報