ウマ娘公式生配信「ぱかライブTV′ #3」5月27日20時放送！6月新育成シナリオ情報＆元フジ・福原直英アナがゲスト出演
【画像】MCを務める7人のキャスト陣と、ゲストのフリーアナウンサー・福原直英さん
クロスメディアコンテンツ『ウマ娘 プリティーダービー』(略称：『ウマ娘』)の公式生配信番組「ぱかライブTV' #3」が、2026年5月27日(水)20時よりYouTubeで放送される。今回の放送では、6月に追加予定の新育成シナリオや次回のガチャ更新情報といったゲーム最新情報に加え、『ウマ娘 プリティーダービー 7th EVENT WORLD TOUR「THE STAGE」』の続報もお届け。さらに「ぱか'トーク！」のコーナーには、フリーアナウンサーの福原直英さんがゲストとして登場する。
「ぱかライブTV'」は、2026年3月にリニューアルされたウマ娘の公式生配信番組。新ロゴ・新キービジュアル・新スタジオセットで放送されており、ガチャ更新やイベント告知など、トレーナーがチェックすべき最新情報の発信源となっている。
第3回となる今回は、6月に追加予定の新育成シナリオに関する情報や、次回のガチャ更新情報など、6月以降のゲームプレイに直結する最新情報が公開される予定。これからの育成計画やジュエル温存の判断材料として、見逃せない放送となりそうだ。また、ウマ娘初のワールドツアーとなる『ウマ娘 プリティーダービー 7th EVENT WORLD TOUR「THE STAGE」』の続報も、今回の放送内で届けられる。
■「ぱか'トーク！」のゲストはフリーアナウンサーの福原直英さん
そしてゲストコーナー「ぱか'トーク！」に登場するのは、元フジテレビアナウンサーで、「スーパー競馬」「みんなのKEIBA」などの競馬番組で司会・実況を長年担当してきた福原直英さん。2022年にフジテレビを退社した後は、武豊騎手の個人事務所「TAKE」と業務提携を結び、フリーアナウンサーとして活動している。長年競馬中継の第一線で活躍してきた福原さんが、「ぱか'トーク！」でどんな話を披露してくれるのか、放送当日を楽しみに待ちたい。
MCには、前田玲奈さん(グラスワンダー役)、小倉唯さん(マンハッタンカフェ役)、芹澤優さん(ジェンティルドンナ役)、紫月杏朱彩さん(ブラストワンピース役)、夏目妃菜さん(グランアレグリア役)、関根瞳さん(レッドディザイア役)、嶋野花さん(ヴィクトワールピサ役)の7人が出走する。
「ぱかライブTV' #3」は、2026年5月27日(水)20時よりYouTubeで配信予定。トレーナーはリアルタイム視聴で、6月からのウマ娘ライフに向けた最新情報をチェックしておこう。
(C) Cygames, Inc.