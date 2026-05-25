5月31日（日）東京競馬場で行われる、第140回目黒記念（G2・4歳上オープン・ハンデ・芝2500m）の登録馬は下記の通り。伝統の長距離重賞。阪神大賞典3着のダノンシーマなど16頭がエントリー。【白富士S】良血ダノンシーマがOP初勝利…4連勝中ウィクトルウェルスは3着伝統の長距離重賞アスクセクシーモアアマキヒウィクトルウェルスヴェルミセルギャンブルルームキングスコールキングズパレスショウナンバシットダノンシーマハーツ