AIによる業務代替予測共同通信社は24日、主要企業を対象に実施した人工知能（AI）に関するアンケート結果をまとめた。「2030年ごろにAIは現在の業務をどの程度代替するとみているか」との問いに対し、非回答40社を含む全111社のうち46％に当たる51社が「一部（1〜3割程度）」と答えた。「半分程度（4〜6割程度）」は14社（13％）、「大部分（7割超）」は1社（1％）で、計60％が業務にAIが貢献すると予測した。若手や非正規労働者