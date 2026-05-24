高輪ゲートウェイ駅のある港区は、六本木ヒルズなどを擁するビジネス街である一方、高級住宅街のイメージも強い地区でしょう。本記事では近年の港区の地価上昇幅や、それに伴うマンション価格の高騰について解説します。 また、実際に購入していた場合、どの程度「大もうけ」できたかも試算していますので、マンション購入を視野に入れている人はぜひ参考にしてみてください。 令和8年の都心5区の地価