火事があった現場/瀬戸内市邑久町尾張 24日午後、瀬戸内市で住宅が全焼しました。けが人はいませんでした。 警察によりますと、24日午後0時40分ごろ、瀬戸内市邑久町尾張の住宅が燃えていると、近所の人が119番通報しました。消防が約2時間後に火を消し止めましたが、木造2階建ての住宅が全焼しました。けが人はいませんでした。警察によりますとこの住宅は岐阜県に住む女性が