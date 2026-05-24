兵庫県たつの市の住宅で住人の母（74）と娘（52）が殺害された事件で、県警が事件に関与したとみられる40代男の殺人容疑の逮捕状を取り、行方を追っていることが24日、捜査関係者への取材で分かった。県警によると、2人は田中澄恵さんと次女の千尋さん。司法解剖の結果、2人の死因はいずれも首を刺されたことによるもので、澄恵さんは失血死、次女は出血性ショックだった。玄関に鍵はかかっておらず、窓ガラスは割られていなか