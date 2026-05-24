■全国の25日（月）の天気本州付近は、高気圧に覆われる見込みです。九州から東北は、晴れる所が多いでしょう。にわか雨の所はほとんどなく、日傘が活躍しそうです。沖縄は、梅雨前線が停滞するため雨が降り、雷を伴って雨脚が強まる所があるでしょう。最高気温は、西日本や東海で30℃前後の所が多く、暑くなりそうです。熊本は33℃、佐賀では32℃まで上がる見込みです。関東や東北も24日より大幅に高くなる所が多く、低温は解消す