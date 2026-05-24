◇大相撲夏場所千秋楽（２４日、東京・両国国技館）７人が６勝１敗で並んだ幕下の優勝決定戦は西幕下２０枚目の碇潟（いかりがた）が制した。幕下最下位格付出しの大森、同１５枚目の夢道鵬を破り、最後は同２２枚目・天空海をはたき込んだ。「いい緊張感で臨めた。体がしっかり動いた。天空海さんとやるなら（立合いを）２日前から決めていて、絶対に決まるだろうなと思った」と笑顔を見せた。午前中に取組を行う普段とは異