◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―阪神（２４日・東京ドーム）巨人の浦田俊輔内野手が犠飛を放った。「２番・三塁」で先発出場。０―４の６回無死満塁の第３打席。カウント１―０から先発・才木の１５２キロ直球を捉えた打球は右翼手・佐藤のグラブに収まった。三塁走者の泉口が悠々と生還した。浦田は今季、試合前まで３７試合に出場し打率２割４分１厘。今月１３日に１番で出場した以来、８試合ぶりに上位の打順でスタメン出場