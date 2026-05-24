東京１１Ｒ・オークス・Ｇ１・馬トク激走馬＝ドリームコア新馬、１勝クラス、クイーンカップの全３勝が東京で挙げているサウスポー。２番人気に推された桜花賞は９着も、内めが止まらない馬場のなか、後方から外、外を回らされる競馬。レースへの集中も足りず、しっかり走りきれなかった。中間は放牧に出された外厩・ノーザンファーム天栄から５月７日に帰厩し、時計４本を消化し、直前は美浦・Ｗコースで直線外から１馬身先着