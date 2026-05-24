All Aboutが実施している「現金・預金に関するアンケート」から、2026年4月16日に回答のあった、宮崎県在住57歳女性の預金に関する考え方を見ていきます。投稿者プロフィールペンネーム：猫団子さん年齢性別：57歳女性同居家族構成：本人のみ居住地：宮崎県住居形態：持ち家（戸建て）雇用形態：医療従事者年収：250万円現預金：5000万円リスク資産：5500万円定期預金に1400万円「キャンペーン金利には気をつけている」現預金につ