2026年7月24日（金）に公開される『仮面ライダーゼッツ＆超宇宙刑事ギャバン インフィニティ W ヒーロー夏映画 2026』。映画『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』にジャルジャルと高橋努の出演が決定した。＞＞＞ジャルジャルと高橋努の出演シーンをチェック！（写真3点）『仮面ライダーゼッツ』（毎週日曜午前9：00〜9：30／テレビ朝日系）は、無敵のエージェントを夢見る好青年・万津莫（よろずばく）が、史上初「胸に装着する