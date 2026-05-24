「女子プロレス・マリーゴールド」（２３日、大田区総合体育館）林下詩美（２７）が所属ラストマッチで６人タッグ戦に出場し、２５分超えの激闘の末、桜井麻衣（３５）に３カウントを奪われた。旗揚げ２周年大会を最後に退団する詩美は「２年間本当に幸せな時間を過ごした。これからできる恩返しは退団後に最高に輝き、プロレス界でトップになること」と宣言。今後については「今言えることは、楽しみにしていてください…そ