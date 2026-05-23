“令和の峰不二子”と呼ばれるモデルでタレント・阿部なつきが、胸元あらわなドレス姿を披露し、絶賛の声を集めている。阿部は２３日に自身のインスタグラムを更新。「カンヌでドレスアップした日」と書き出すと、「ずっと欲しかったＺｉｍｍｅｒｍａｎｎのドレスをかったよ」と記し、スカート部分に花柄があしらわれ、胸元があらわになったブラックドレス姿などをアップした。この投稿にはファンから「なんちゅう、マーメイ