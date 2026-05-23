アイドルグループ・ＳＫＥ４８元メンバーの藤本冬香（２８）が２３日、名古屋市内のジュンク堂書店名古屋店で１ｓｔ写真集「無防備な私」（ＫＡＤＯＫＡＷＡ）の発売記念イベントを行った。この写真集は昨年１２月にタイで撮影。それまで海外に１度も行ったことのなかっただけに、パスポートの取得からのスタートとなった。お気に入りのカットは「夕陽をバックに、海辺で撮った赤いドレスの写真」だという。２０１８年１２月