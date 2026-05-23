アイドルグループ・ＳＫＥ４８元メンバーの藤本冬香（２８）が２３日、名古屋市内のジュンク堂書店名古屋店で１ｓｔ写真集「無防備な私」（ＫＡＤＯＫＡＷＡ）の発売記念イベントを行った。

この写真集は昨年１２月にタイで撮影。それまで海外に１度も行ったことのなかっただけに、パスポートの取得からのスタートとなった。お気に入りのカットは「夕陽をバックに、海辺で撮った赤いドレスの写真」だという。

２０１８年１２月にＳＫＥ４８の第９期生オーディションに合格してから約７年間、名古屋でアイドル活動に打ち込んできた藤本は昨年９月にグループを卒業。現在は地元・広島でタレント活動を行っている。

「７年間、ＳＫＥ４８として活動してきた第２の故郷・名古屋で、タレントとして写真集お渡し会ができるという、とってもうれしい形で帰ってくることができて幸せでした。たくさんの方とお話や写真を撮ったりサインをしながら、直接感謝の気持ちを伝えられた事、写真集をお渡しすることができて、すごくうれしかったです！」となじみの深い名古屋でのイベントに藤本はニッコリ。

「ジュンク堂書店名古屋店で６月８日までパネル展を行わせていただけるので、ぜひご覧ください」とアピールした。