ある日、何気なく道路沿いを歩いていますと、前方にある道路標識が……。「ん!?曲がってる!?」近くに行って見てみますと、やはり、曲がってる。でも、なにかをぶつけたような曲がり方ではなく、はじめから意図的に曲げられたようにキレイに湾曲している長円形です。普通の道路標識は真っ平で湾曲しているようには見えないけど……これは？普通の平らな標識「車両進入禁止」を意味する、このマーク。平らなものはよく見かけ