京都・壬生（みぶ）の静かな住宅街に、週2日間だけ、焼き菓子ラヴァーの熱気に包まれる場所があります。お店の名前は「enfourner（アンフルネ）」。 オープン1時間前からマイタッパーを手にした“オタク”な常連さんたちが並び、開店と同時に約25種類の焼き菓子が怒涛の勢いで売れていく、今大注目の焼き菓子店です。 有名ホテルやレストランでのキャリアを持つ店主が、原価計算を無視して「自分の食べたい