京都・壬生（みぶ）の静かな住宅街に、週2日間だけ、焼き菓子ラヴァーの熱気に包まれる場所があります。お店の名前は「enfourner（アンフルネ）」。

オープン1時間前からマイタッパーを手にした“オタク”な常連さんたちが並び、開店と同時に約25種類の焼き菓子が怒涛の勢いで売れていく、今大注目の焼き菓子店です。

有名ホテルやレストランでのキャリアを持つ店主が、原価計算を無視して「自分の食べたい欲望」のままに具材を詰め込むおやつは、一度食べたら毎週買いだめしたくなるほどの圧倒的な美味しさ！

理屈抜きで心が躍る、壬生の小さな名店の魅力に迫ります。

週末だけ開くお菓子屋さん。開店1時間前から“オタク”も並ぶ！？その理由とは

京都・壬生の静かな路地裏に、週に2日間だけ、香ばしい甘い香りに包まれる小さなお店があります。そこが今回訪れた焼き菓子店「enfourner（アンフルネ）」。

ドアを開けると目に飛び込んでくるのは、カウンターの上にずらりと並んだ、黄金色に輝くたくさんの焼き菓子たち。フィナンシェやスコーン、パウンドケーキなど、その種類は常時約25種類にも及びます。

店内には10席未満の小さなイートインスペースも併設されており、焼き立ての香りに包まれながらその場で味わうこともできる、まるでお菓子のパラダイスのような空間です。

そんな週に2日だけ現れる特別な場所に、取材を訪れた金曜日の午前10時半、すでに熱気を帯びた列ができ始めていました。

まだオープンまで1時間もあるというのに、日差しの中で並ぶ常連さんたちの表情はウキウキと輝いています。その手元に大切そうに握られていたのは、お店の2周年記念で作られた特製ロゴ入りのタッパー。

「私たち、enfournerのオタクなんです～！」

そう言って笑い合う彼女たちの表情から「お気に入りのマイタッパーを持って、大好きな宝物を詰め込みにいく楽しさ」を教えてもらいました。オープン準備を進める間にも、「いつもの常連さん」で列はあれよあれよと伸びていき――。

11時半、オープンの時間を迎えると、待ってましたと言わんばかりにお客さんたちが店内に吸い込まれ、あっという間に賑やかな活気に包まれます。ずらりと並ぶ約25種類のお菓子を前に、少女のように目を輝かせ、「どれにしよう」と幸せな悩みに没頭していました。

驕りを捨て、一人の「焼き人」として立つまで

そんな「enfourner（アンフルネ）」の店主として切り盛りするのは、長内美希（おさないみき）さん。パティシエとしてのキャリアは、有名ホテルのデセール部門やレストラン、製菓専門学校での助手…。誰もが羨むような華やかなものでした。当時の自分を振り返り、彼女は「当時は焼き菓子に全く興味がなかったんです」と意外な告白をします。

「ホテルの看板を背負って、決められた配合で焼けば、美味しいのは当たり前。それを自分の実力だと勘違いしていたんです。でも、いざ一人で焼いてみた時、時間が経つと味が落ちてしまう事実に直面して……。プロとしてやってきた自分の『変な自信』が、一気に崩れ落ちました」

その苦い経験が、彼女の職人魂に火をつけました。なぜ美味しくなくなるのか、どうすれば時間が経っても食感を保てるのか。既存のレシピを捨て、粉やバターの性質をゼロから叩き込み、猛烈な研究に没頭する日々。その執念ともいえる探求心が、現在の「enfourner（アンフルネ）」の味の土台となったそう。

独立の決意を固めたのは、コロナ禍の真っ只中。出産や育児、そして身近な人の大病が重なり、「明日、やりたいことができなくなるかもしれない」という人生の有限さを突きつけられた時期だったそう。

「後悔して死ぬのだけは嫌だと思ったんです。やるなら今しかない、と」

自分の人生をかけてお店を持つことを決めたそうです。

原価計算を超えた「欲望」と「日常」のバランス

「enfourner」のカウンターを彩る約25種類のお菓子たち。そこに並ぶのは、良い意味で「プロの計算」を裏切るような、溢れんばかりのボリュームと満足感に満ちた主役たちです。

その最大の魅力は、実際に口にした瞬間に誰もがハッとする、唯一無二の「食感」にあります。 例えば、看板メニューであるフィナンシェやパウンドケーキは、ふわふわと軽すぎることもなく、かといってドッシリと固すぎることもない、まさに絶妙な塩梅。

シロップなどで後から潤いを与えるのではなく、バターとアーモンドプードルを贅沢に使うことで、焼き上がりの瞬間からしっとりとリッチな食感が生地そのものに宿っています。

また、スコーンを一口かじれば、外側は心地よく「カリッ」と香ばしいのに、中は驚くほど粉っぽさがなく、豊かな風味が優しく広がっていきます。この「毎日でも、毎週でも買いだめして家にストックしておきたい！」と思わせる圧倒的なクオリティこそが、あの1時間前から並ぶ常連さんたちを虜にする正体なのです。

この驚くほどの満足感の背景にあるのは、「おやつは贅沢品じゃなく補食であり、エナジードリンクみたいなもの」という長内さん独自の哲学。「お菓子をかしこまって食べる時間なんて、忙しい日常の中にはそうそうありません。台所で家事の合間に手づかみでガブっと食べて、一瞬で元気が湧いてくる。そんな存在でありたいんです」

だからこそ、物価高騰が続く今でも「バターを植物性油脂に置き換えるような妥協はしない」ときっぱり。それどころか、マカダミアナッツやチョコレートといった具材にいたっては、「自分が食べたいと思う量を、計量器を通さず欲望のままに詰め込んでいる」というから驚きです。

さらに、店内の小さなイートインスペースだけでしか出会えない、ダイナミックな限定デザートもまた格別。

しっかり固めに焼き上げられたクラシックなプリンに、贅沢にアイスクリームと生クリームを積むダイナミックな一皿。上に乗せる手作りのアイスクリームは常時10種類ほどラインナップ。中から好きなフレーバーを選ぶことができます。

今回いただいたのは「クッキー＆クリーム」。アイスの中には、お店で焼いた自慢のココアサブレの端材や割れたものが、これでもかと「ザックザク」に混ぜ込まれています。ひと口食べれば、なめらかなアイスの冷たさと、容赦ないサブレの香ばしい食感が押し寄せ、悶絶級の美味しさ……！ここにも長内さんの「限界まで具材を詰め込む欲望」が120%活きています。

ちなみに、このプリン自体は型ごとであればテイクアウトも可能だそう。お店には「型はいつか返却してください」というクスッと笑える案内が。そんな緩やかな信頼関係も、長内さんが築いてきたものです。

原価を計算したら大変なことになる。それでも、お客様が食べた時に『うわ、ラッキー！』と喜んでくれる顔が見たい。小型オーブン一台で、営業日以外の4日間をすべて仕込みに費やし、分刻みのスケジュールで焼き上げられるたくさんのお菓子たち。

シンプルな素材に嘘をつかず、「美味しい」と思える力を信じ切ったお菓子だからこそ、私たちの日常にこれ以上ない元気をチャージしてくれるのかもしれません。

誰かの一日を最高にするために

長内さんの視線は、常に「今、この街に何が必要か」に向けられています。次なる構想として彼女が掲げるのは、意外にも「早朝営業」のスタイルです。

「自分も子育てをしているから痛感しているのですが、誰かと少しおしゃべりをして、甘いものを食べて、エネルギーを充電する。そんな時間は朝しかないんです。誰かと気軽に話せるお店が朝6時から開いていたらいいな、とその日一日がきっと最高のものになると思うんです」

それは、ご自身が育児や仕事と向き合ってきたからこそ辿り着いた、優しくて力強い答え。店を大きくすることよりも、自分自身の成長と共にお店のあり方を変え、誰かの「元気の源」であり続けたい。そんな「生きた店」としての挑戦は、これからも止まることはありません。

お菓子が持つパワーを信じ、今日も長内さんは早朝からオーブンに向かいます。お菓子という、生きていく上で「絶対」ではないかもしれないけれど、心には「絶対」に必要な豊かさを届けるために。

About Shop

enfourner（アンフルネ）

京都府京都市中京区壬生下溝町60-3 1F

営業時間：11:30～16:00

営業日：週2日（インスタグラムにて随時お知らせ）

Instagram：＠enfourner___

あかざしょうこ

ウフ。編集スタッフ

関西方面のスイーツ担当。1984年生まれ、大阪育ちのコピーライター。二児の母。焼き菓子全般が好き。特に粉糖を使ったお菓子が好きです。