神宮のヤクルト―巨人戦21日に神宮で行われたプロ野球、ヤクルト―巨人戦で中継に抜かれ、SNSで話題となった美女の正体が明らかになった。23日、Xで驚きをつづったのは、フジテレビ系「めざましテレビ」にも出演している21歳だった。神宮では5回表終了時、つばみ＆Passionダンスタイムが行われる。中継で抜かれたのは、スタンドでキャッツアイダンスを踊る女性。キュートな姿がXで拡散されると、「この人誰？」とたちまち話題