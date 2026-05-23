◆米大リーグブルワーズ―ドジャース（２２日、米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）怪物右腕の異名を持つブルワーズのジェーコブ・ミジオロウスキー投手（２４）が２２日（日本時間２３日）、本拠地・ドジャース戦前にポケモンのキャラクター「ゲンガー」の特注グラブを披露した。大のポケモン好きとして知られるミジオロウスキー。昨年のオールスターに選出された際には、試合前のレッドカ