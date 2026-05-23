◆米大リーグ ブルワーズ―ドジャース（２２日、米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）

怪物右腕の異名を持つブルワーズのジェーコブ・ミジオロウスキー投手（２４）が２２日（日本時間２３日）、本拠地・ドジャース戦前にポケモンのキャラクター「ゲンガー」の特注グラブを披露した。

大のポケモン好きとして知られるミジオロウスキー。昨年のオールスターに選出された際には、試合前のレッドカーペットショーで着用したスーツの内側にも「ルギア」がプリントされていたほどだった。

この日使用していたグラブには「ゲンガー」が。ミジオロウスキーは「本当は（一番好きなのは）ルギアなんだけど、（グラブに）白は使えないから、２番目（のゲンガー）にしたんだ」と笑いながら明かした。

ミジオロウスキーは、昨季メジャーデビュー。最速１０３・６マイル（約１６６・７キロ）を誇るなど剛速球を武器にブルワーズのローテの中心になっている。今季はここまで１０試合に登板して、４勝２敗、防御率１・８９の成績を残している。５月は４登板連続で無失点と絶好調。この日からのドジャース３連戦での登板予定はない。

ミジオロウスキーは、試合前練習中に同じ２４歳のドジャース・佐々木朗希投手（２４）にも声をかけて談笑。「実際に会ったのは今日が初めてだったよ。だからクールだね。（朗希は）本当に衝撃的だよね。爆発力があるし、すごくクールだと思う」とうれしそうに話していた。