トヨタ自動車は、10月から主力車種の一部を台湾の工場で生産し、日本へ「逆輸入」する方針を明らかにしました。 トヨタによりますと、「逆輸入」が予定されているのはミニバンの「ノア」と「ヴォクシー」の2車種です。 現在は愛知県刈谷市にあるトヨタ車体の富士松工場で生産されていますが、10月からは台湾の工場でも日本向けの生産を新たに始めます。 「ノア」「ヴォクシー」の国内での販売はそれ