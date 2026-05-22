サウジアラビアで初タイトル獲得サウジアラビア1部アル・ナスルは、現地5月20日に行われたサウジ・プロフェッショナルリーグ最終節でダマクに対戦し、4-1で勝利して優勝を飾った。キャプテンのポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウドは、後半42分までプレーして2ゴールを記録して、この試合の勝利に貢献したが、ベンチに下がってからの姿が話題となっている。前半34分にFWサディオ・マネのゴールで先制したアル・ナスルは