サウジアラビアで初タイトル獲得

サウジアラビア1部アル・ナスルは、現地5月20日に行われたサウジ・プロフェッショナルリーグ最終節でダマクに対戦し、4-1で勝利して優勝を飾った。

キャプテンのポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウドは、後半42分までプレーして2ゴールを記録して、この試合の勝利に貢献したが、ベンチに下がってからの姿が話題となっている。

前半34分にFWサディオ・マネのゴールで先制したアル・ナスルは、後半7分にもFWキングスレイ・コマンのゴールで追加点を記録。そしてロナウドはPKで1点を返されたなか、後半18分には直接FKで追加点を決めて流れを引き戻すと、同36分にもダメ押しゴールを決めた。

後半42分に交代したロナウドは、ベンチに座りながら何度も目頭を押さえた。タイトルを確信して涙する背番号7に対して、SNSでは「何歳になっても、どこに行こうとタイトルへの飢えを忘れないロナウドってすげぇ」「偉大なチャンピオン」「優勝を確信して泣けるのは、それだけ本気で戦ってきた証拠」「勝者の涙はいつ見ても胸熱すぎる」「いくつになっても熱い」といったコメントが寄せられた。（FOOTBALL ZONE編集部）