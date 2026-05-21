「バナナ アフォガート フラペチーノ®」は、いつまで？「バナナ アフォガート フラペチーノ®」ほんのひととき現実から離れるような “とろける時間への逃避行” をテーマに、スターバックスではコーヒーが少し苦手な方も楽しめる「バナナ アフォガート フラペチーノ®」を、2026年5月27日（水）より全国のスターバックスで販売スタート。「バナナ アフォガート フラペチーノ®」に使われるのは、おいしく食べら