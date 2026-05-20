声優の清水星来（しみず・せいら）が19日、自身のインスタグラムを更新し、朗読劇の舞台を終えたことを報告した。 【写真】わざと？偶然？ななめアングル自撮りもしっかり“魅せるてる”清水星来 制服姿の衣装を着た画像を掲載。「リーディングライブ『放課後のジュリアス・シーザー'26』全3公演、ご来場頂き誠にありがとうございました…!」と感謝を伝えた。 続けて「お話はかなりダークテイス