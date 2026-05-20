アペリティフのチラシ 高松市南新町の田町交番跡地周辺（4町パティオ、南部3町ドーム）で20日午後3時～9時、10回目を迎えた飲食イベント「アペリティフin Takamatsu」が開催されます。 アペリティフはフランス語で「食前酒」を意味し、夕食前に軽いお酒やおつまみを楽しみながら、親しい人と語り合う文化的な時間です。パリを始め世界各地や日本の各都市でイベントが行われています。 イタリア料理の「ラ リ