来季からシャビ・アロンソが指揮をとることが決まったチェルシーだが、さっそく補強の動きがあったようだ。アロンソ体制での補強第一号と目されるのは、姉妹クラブともいえるフランスのストラスブールで活躍した21歳のアルゼンチン代表MFバレンティン・バルコだ。以前からチェルシー移籍の噂が上がっていたバルコ。彼は自身のInstagramを通して、今季限りでストラスブールを去ることを明らかにした。「今日、僕は大きな情熱を胸に