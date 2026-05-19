【龍が如く THE LIVE -IKIZAMA-】 5月16日 18時開演 5月17日 13時公演/18時公演 会場：Kanadevia Hall 「龍が如く」シリーズとしては初となる本格ライブイベント「龍が如く THE LIVE -IKIZAMA-」が、5月16日と17日の2日間、東京都文京区にあるKanadevia Hallで開催された。今回のライブでは、シリーズのゲーム中に登場するカラオケ曲や戦闘曲などを