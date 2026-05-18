ヨックモックは、5月23日(土)より日本橋三越本店限定の「ボヤージュ ドゥ フリュイ」を、金・土・日の週末限定で発売する。さらに、ヨックモック自慢のラングドシャーで、ヨックモックのシンボルフラワーである“ハナミズキ”を表現した「フルール・フルール」がパッケージ新たにリニューアル！「フルール・フルール」は伊勢丹新宿店でも展開される。「ボヤージュ ドゥ フリュイ」についてしっとりとしたやさしい食感、ふくよかな