【東京都中央区・新宿区】ヨックモック日本橋三越本店に「ボヤージュ ドゥ フリュイ」登場！週末限定で販売



ヨックモックは、5月23日(土)より日本橋三越本店限定の「ボヤージュ ドゥ フリュイ」を、金・土・日の週末限定で発売する。

さらに、ヨックモック自慢のラングドシャーで、ヨックモックのシンボルフラワーである“ハナミズキ”を表現した「フルール・フルール」がパッケージ新たにリニューアル！「フルール・フルール」は伊勢丹新宿店でも展開される。

「ボヤージュ ドゥ フリュイ」について



しっとりとしたやさしい食感、ふくよかな味わい。ヨックモックが届ける「ボヤージュ ドゥ フリュイ」は、熟成フルーツの芳醇な味わいと香りが口いっぱいに広がる、熟成フルーツケーク。

数か月もの間じっくりと洋酒やスパイスに漬け込んだオレンジピールやりんごなどの自家製熟成フルーツをペーストにして、フィナンシェ生地に練り込んだ、こだわりの一品。熟成フルーツの芳醇な味わいと香りが、バターのコクと重なりあって奥行きのある風味を醸し出す。

フレーバーは通年展開の「ナチュール」「ショコラ」に加え、期間限定の「ピスターシュ」の3種を展開。「ピスターシュ」は、日本橋三越本店のみ、金・土・日の週末3日間限定の販売となり、とっておきの手土産やご褒美スイーツにもおすすめだ。



5月23日(土)から通年展開される「ナチュール」497円(税込)は、熟成フルーツやナッツペーストを練り込んでじっくり丁寧に焼き上げたフィナンシェ生地に、苺・オレンジ・レーズン・アプリコットやいちじくを飾りつけて華やかな装いに仕上げられている。

熟成フルーツとバターのコクが絶妙なバランスだ。



同じく5月23日(土)から通年展開される「ショコラ」497円(税込)は、熟成フルーツやほろ苦いカカオを練り込んでじっくり丁寧に焼き上げたショコラフィナンシェ生地に、カカオ香るチョコレートクリームや甘酸っぱいオレンジピールを飾りつけている。

熟成フルーツがショコラの味わいを一層深めるだろう。



5月23日(土)〜8月31日(月)の期間、展開される「ピスターシュ」519円(税込)は、熟成フルーツやピスタチオペーストを練り込んでじっくり丁寧に焼き上げたピスタチオフィナンシェ生地に、コクのあるピスタチオのクリームや香ばしい刻みピスタチオが飾りつけられている。

ピスタチオづくしで、夏限定の味わいだ。

缶デザインをリニューアル



また、「フルール・フルール」は、缶デザインをリニューアル。ヨックモックのシンボルフラワーである“ハナミズキ”が、空からはらはらと舞い降りてくる様子がデザインに込められている。

お菓子の缶を開けると、ふわりと舞っていた花びらがまるで缶の中で繊細なお菓子へ変わっていくかのような姿を表現。“ハナミズキ”をイメージした薄焼きのラングドシャーを、花びらのように1枚1枚丁寧に重ねている。缶いっぱいに美しく重なり合い、花が咲いたような華やかな仕上がりだ。サクッとした食感の中に焼きの香ばしさが楽しめる繊細な味わいを楽しんでみて。



商品ラインナップは「フルール・フルール」と、



「フルール・フルール 〜宇治抹茶〜」が登場。ともに価格は1,944円(税込)、20枚入りだ。

「フルール・フルール」は、5月18日(月)から通年展開。日本橋三越本店・伊勢丹新宿店のヨックモック店舗で販売中だ。

この機会に、「ボヤージュ ドゥ フリュイ」や「フルール・フルール」を味わってみては。

■ヨックモック 日本橋三越本店

住所：東京都中央区日本橋室町1-4-1

■ヨックモック 伊勢丹新宿店

住所：東京都新宿区新宿3-14-1

ヨックモック公式HP：https://yokumoku.co.jp

ヨックモック公式Instagram：https://www.instagram.com/yokumoku_jp

ヨックモック公式X：https://x.com/yokumoku_jp

(ソルトピーチ)