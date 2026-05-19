実業家の三崎優太氏が１９日、都内で「三崎未来電子配送業向け新ＥＶバイク発表会」に登壇した。三崎未来電子は新聞配達、デリバリー業務など配達現場での利用を想定した配達業務向け電動バイク「Ｌ―ｎｏａ（エルノア）」を発売する。配送業の現場では人手不足に加えガソリン価格の高騰などが課題となっており、構造的な課題を解決するため配送業に特化した新ＥＶバイクを開発。営業所での１００Ｖ充電によるシンプルな運用