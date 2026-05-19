【ニュースシネマパラダイス】どうも！有村昆です。ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート個人・団体で銀メダルを獲得した坂本花織選手が引退と結婚を発表しました。２１年という時間を競技にささげてきた坂本選手。同五輪での涙には多くの国民が胸を打たれましたね。今後はコーチを目指すそうです。本当にお疲れさまでした！偉大な女子アスリートが自身のキャリアの節目を迎えたことに関連して、今週は女性のキャリアと