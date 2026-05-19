記事ポイント京都・円山公園内の「旅館 吉水」を再生した1日4組限定のスモールラグジュアリーホテルが2026年秋に開業予定世界的デザインスタジオCURIOSITYがコンセプト「Dream of Kyoto」を空間に体現し、過去・現在・未来が調和するデザインを実現宿泊者にはオールインクルーシブのサロンサービスと、コンシェルジュ対応スタッフによる京都滞在トータルサポートが提供されます 京都・円山公園内にたたずむ歴史ある旅館建築が