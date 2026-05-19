ヘンリー王子はメーガン妃を２０２７年のインヴィクタス・ゲームズに帯同したいと考えているが、王子には条件を指定できる立場にはないと王室専門家らが指摘した。英紙エクスプレスが１８日、報じた。ヘンリー王子は２０２７年にバーミンガムで開催されるインビクタス・ゲームズのために英国を訪れる予定で、妻のメーガン妃を同伴したいという意向を示している。しかし、その前に王子は複数の条件を提示しており、それは王室