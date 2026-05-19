Ｒｉｄｇｅ－ｉが続伸している。同社は１８日の取引終了後、独立系システム開発会社の創研情報（東京都港区）を傘下に持つＳＫコラボレーション（同）を子会社化すると発表。株価の支援材料となったようだ。生成ＡＩについて企業の基幹業務や業務システムに組み込み、継続的な運用改善を含めて実装するＡＩトランスフォーメーションに関する案件が急速に拡大するなか、創研情報が持つ業務システム開発・