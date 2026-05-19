3年ぶりにエルニーニョが発生しそうだ。あるいは、もう発生しているかもしれない。しかも、夏から秋にかけて次第に強まり、一部では非常に強いエルニーニョ、俗に言うスーパーエルニーニョになるとも言われている。 以前はエルニーニョが発生すると、日本の夏は冷夏になる傾向があると言われていたのだが、近年は逆に猛烈な暑さになるおそれがある。 エルニーニョというのは、太平