「味方だと思っていた細胞が、別のがんを助けてしまう」 【写真を見る】「味方だと思っていた細胞が別のがんを助けてしまう」がん免疫療法で「隠れていたリンパ腫」の細胞増殖が促されるメカニズムの一端を解明【岡山大学などの研究グループ】 そんな意外な現象が、がん免疫療法の現場で起きている可能性があることが、最新の研究で明らかになりました。 岡山大学・愛媛県立中央病院・九州大学病院の研究グループは