LGBT議連の議員らと同性婚の実現を求める当事者＝18日午後、国会LGBTQ＋（性的少数者）の当事者や支援団体によるアクション「結婚の平等にYES！」に参加するメンバーが18日、東京都内で記者会見を開いた。同性婚の実現に向けた理解促進のため、全国47都道府県の団体が参加し、今後、各地でパネル展を開くと発表。同性パートナーがお互いや家族につづった手紙などを展示する。同性同士の婚姻を認めない法規定は憲法に違反すると