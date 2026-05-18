日本列島は高気圧に覆われた影響で１８日も各地で朝から気温が上がり、今年初めて３５度以上の猛暑日となることも予想されている。気象庁によると、午前１０時４０分現在、鳥取県米子市で３２・３度、石川県加賀市で３１度を観測した。１８日の予想最高気温は兵庫県豊岡市や大分県日田市で３５度。東北から九州の各地で３０度以上の真夏日が予想され、東京都心も２９度まで上がる見込みだ。同庁は、こまめな水分補給やエアコ