17日午後、秋田市の寺内地区や外旭川地区でクマが目撃されました。警察が注意を呼びかけています。秋田臨港警察署の調べによりますと17日午後1時15分ごろ、秋田市寺内大畑の秋田県護国神社の敷地内にクマ1頭がいるのを、参拝に来ていた秋田市の男性が目撃しました。クマの体長は約1.5メートルで、東方向に去っていったということです。最も近い建物までは約20メートルです。一方、午後5時45分ごろには秋田市外旭川三後