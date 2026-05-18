「ロッテ３−２オリックス」（１７日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）オリックスがソトの３ランで逆転され、今季初の４連敗を喫して首位から陥落。日本ハムを破った西武が首位に立った。パ・リーグは６球団が５・５ゲーム差の中にひしめく混戦模様。デイリースポーツウェブ評論家の野田浩司氏は「ソフトバンクと日本ハムが今後ももたつくようだと“大混パ”になるかもしれない」と予想した。◇◇このところオリック