＃ジショバディ 英語学習に辞書は必須。でも日本語訳を見ただけで、パタンと閉じていませんか？ 辞書は学習者にとっての相棒（バディ）。辞書があれば、英語のギモンが解決し、英語がもっと楽しくなるんです！「ラジオ英会話」ではそんな辞書の魅力と英語力アップのための活用法を「#ジショバディ」という連載で紹介しています。 今回は「ラジオ英会話」4月号より、「#ジショバディ」の第一回をお届けします。 教えてくれる