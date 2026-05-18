原菜乃華とACEesの作間龍斗がW主演を務める映画『ないものねだりの君に光の花束を』が、2026年秋に公開されることが決定した。 参考：原菜乃華、『桜蘭高校ホスト部』グッズに囲まれ「いい日だ。」笑顔満開のオフショット 『あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。』などの汐見夏衛による同名小説を映画化する本作。『blue』『僕は妹に恋をする』『海を感じる時』の安藤尋が監督を務める。 すべてにおいて普通で個性が