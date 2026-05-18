原菜乃華とACEesの作間龍斗がW主演を務める映画『ないものねだりの君に光の花束を』が、2026年秋に公開されることが決定した。

参考：原菜乃華、『桜蘭高校ホスト部』グッズに囲まれ「いい日だ。」 笑顔満開のオフショット

『あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。』などの汐見夏衛による同名小説を映画化する本作。『blue』『僕は妹に恋をする』『海を感じる時』の安藤尋が監督を務める。

すべてにおいて普通で個性がないことがコンプレックスの高校生・影子。同じクラスの真昼は、大人気アイドルグループのメンバーで、学校でも人気者。すべてにおいて特別だった。別世界の遠い存在だと引け目を感じていた影子だったが、真昼と一緒に図書委員を担当することになり、彼が誰にも打ち明けてこなかった“壮絶な過去”を知ることになる。

原が演じるのは、個性がなく“普通”である自分に嫌気が差している高校生・影子。ACEesの作間は、人気急上昇のアイドルで、勉強も性格も完璧の誰もが羨む“特別”な存在・真昼を演じる。 2人は本作が映画初共演となる。

原は「足りないものを補い合うように出会った二人が、寄り添い、時にぶつかりながらも、相手と自分自身を受け入れていく姿に心動かされました。互いが互いの支えであり、替えのきかない、かけがえのない存在であるその関係性は、『恋』よりももっと深く強い絆で結ばれた特別なものなんだと思います。人の気持ちはどこまでいっても分からないけれど、それでも分かりたいと努力し続けること。その積み重ねが、誰かを想うことの本質なのかもしれないと、この作品を通して改めて教えてもらいました。ぜひ劇場で受け取っていただけたら嬉しいです」とコメント。

作間は「鈴木真昼役を演じました、ACEesの作間龍斗です。本業はアイドルですが、映像作品の中でアイドルを演じるのは今回が初めてでした。13年ほどこの業界に携わってきましたが、これまでに感じたことのないものを経験しました。演じながらも、『真昼くん頑張れ』と何度も心の中で唱えてました。今、あなたが話しているその人が、もしかしたら大きな闇を抱えているかもしれない。この作品に携わる中で、大切な人の背中を微力でも押せる存在でありたいと、改めて強く感じました。生きているだけで様々なことに直面する世の中ですが、そんな中でも日々を懸命に過ごしている方々に、この作品を通して光を届けられたら嬉しいです。ぜひ、公開をお楽しみに」とコメントを寄せている。

安藤監督は「高校生の二人が互いを思いやり、支え合い、山のなかを一歩ずつ歩いてゆく姿は、（監督の自分が言うのもなんですが）とてもいとおしく、切なく、かけがえのない二人が確かにそこにはいました。影子と真昼はもともと自分に『あるもの』のつまらなさや残酷さにとらわれています。そして、自分に『ないもの』を持っている相手をうらやんでしまいます。そんな二人が稀有で、かけがえのない二人となってゆく過程を、みなさんにも見守って頂けたらと思っています」 と、W主演の原と作間の演じた影子と真昼、二人の尊い関係について語っている。

原作者の汐見は「本作は私にとって思い入れの深い物語で、今でも時おり影子と真昼のことを思い出しては、元気にやっているかなあ、幸せになってほしいなあと、祈るような気持ちで思いを馳せたりしています。そんな大事な作品を、素晴らしいキャストとスタッフの皆様によって、心を込めて丁寧に映像化していただけて、とても光栄で嬉しく思います。撮影現場で拝見した、愛らしい声で毒づく原さんと、静かな声で皮肉に笑う作間さんは、まさに影子と真昼そのものでした。皆様にも映画の完成を楽しみに待っていただけましたら幸いです」と実写映画化への喜びを寄せている。

【コメント】●原菜乃華（染矢影子役）足りないものを補い合うように出会った二人が、寄り添い、時にぶつかりながらも、相手と自分自身を受け入れていく姿に心動かされました。互いが互いの支えであり、替えのきかない、かけがえのない存在であるその関係性は、「恋」よりももっと深く強い絆で結ばれた特別なものなんだと思います。人の気持ちはどこまでいっても分からないけれど、それでも分かりたいと努力し続けること。その積み重ねが、誰かを想うことの本質なのかもしれないと、この作品を通して改めて教えてもらいました。ぜひ劇場で受け取っていただけたら嬉しいです。

●作間龍斗（ACEes／鈴木真昼役）鈴木真昼役を演じました、ACEesの作間龍斗です。本業はアイドルですが、映像作品の中でアイドルを演じるのは今回が初めてでした。13年ほどこの業界に携わってきましたが、これまでに感じたことのないものを経験しました。演じながらも、「真昼くん頑張れ」と何度も心の中で唱えてました。今、あなたが話しているその人が、もしかしたら大きな闇を抱えているかもしれない。この作品に携わる中で、大切な人の背中を微力でも押せる存在でありたいと、改めて強く感じました。生きているだけで様々なことに直面する世の中ですが、そんな中でも日々を懸命に過ごしている方々に、この作品を通して光を届けられたら嬉しいです。ぜひ、公開をお楽しみに。

●汐見夏衛（原作）このたび『ないものねだりの君に光の花束を』の映画化が決定いたしました。ひとえに読者の皆様の応援のおかげに他なりません。本当にありがとうございます。本作は私にとって思い入れの深い物語で、今でも時おり影子と真昼のことを思い出しては、元気にやっているかなあ、幸せになってほしいなあと、祈るような気持ちで思いを馳せたりしています。そんな大事な作品を、素晴らしいキャストとスタッフの皆様によって、心を込めて丁寧に映像化していただけて、とても光栄で嬉しく思います。撮影現場で拝見した、愛らしい声で毒づく原さんと、静かな声で皮肉に笑う作間さんは、まさに影子と真昼そのものでした。皆様にも映画の完成を楽しみに待っていただけましたら幸いです。

●安藤尋（監督）本作を撮影しているあいだ演出面で特に考えていたのは、原菜乃華さん演じる影子と作間龍斗さん演じる真昼の二人の距離感でした。それは何故かと言いますと、二人の関係がこれまでの映画のなかでもとても稀有なものだったからです。そして、その「稀有な関係」を原さんと作間さんは、実に繊細にそして感情豊かに演じて下さいました。高校生の二人が互いを思いやり、支え合い、山のなかを一歩ずつ歩いてゆく姿は、（監督の自分が言うのもなんですが）とてもいとおしく、切なく、かけがえのない二人が確かにそこにはいました。影子と真昼はもともと自分に「あるもの」のつまらなさや残酷さにとらわれています。そして、自分に「ないもの」を持っている相手をうらやんでしまいます。そんな二人が稀有で、かけがえのない二人となってゆく過程を、みなさんにも見守って頂けたらと思っています。

（文＝リアルサウンド編集部）