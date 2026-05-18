北朝鮮で相次ぐ住宅建設の欠陥問題をめぐり、建設現場を担う「建設旅団」の深刻な専門性不足が改めて浮き彫りになっている。米政府系放送のRFA（ラジオ・フリー・アジア）は14日、北朝鮮内部消息筋の話として、地方の建設旅団では十分な技術教育を受けていない人員が大量投入され、工事の質低下を招いていると報じた。北朝鮮では近年、金正恩総書記が平壌5万戸住宅建設をはじめ、大規模建設事業を「愛民政治」の象徴として強力に推