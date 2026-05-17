BE:FIRST（撮影：田中聖太郎写真事務所） 6人組ダンス&ボーカルグループBE:FIRSTが、5月16日・17日味の素スタジアムで自身初のスタジアムライブ『BE:FIRST Stadium Live 2026 We are the "BE:ST"』を開催し、2日間で約10万人を動員。2日目の公演で、デビュー5周年を記念し、2026年11月にオリジナルアルバム「BE:4U」のリリース、2027年1月からのドームツアー『BE:FIRST 5th Anniversary DOME TOUR 2027』の開催